شيرين سيف النصر لـ"الخليج 365": صديقتي سرقت مجوهراتي بـ"خمسة ملايين جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إن المتهمة بسرقة مصوغاتها الذهبية لم تعترف حتى الآن بمكانها، رغم اعترافها بالسرقة.

وأضافت شيرين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين 29 يوليو: "تم العثور على غويشة فقط، باعتها المتهمة بسبعين ألف جنيه، وكذا عُقد عملتهم تقليد عشان ترجعهم مكانهم من غير ما أشك وخاتم وحلق"، لافتة إلى أن المصوغات التي تمت سرقتها كانت تضعها في شنطة مجوهرات كبيرة مكونة من 5 أدراج، وتُقدر قيمتها بخمسة ملايين جنيه.

وأكدت شيرين أنها كانت تعتبر المتهمة صديقة مُقربة "تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أدهولها".

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وحكت إن يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وبسؤال شيرين كيف بررت صديقتها ما فعلت، أكدت أن المتهمة في البداية ادعت امتلاكها للمصوغات، وواجهتها المباحث بكذبها خاصة وأنني أملك صورًا لكل مصوغاتي قدمتها للمباحث، وأن "الجواهرجية" اعترفوا بأنها طلبت منهم تقليد المصوغات، مضيفة "بتقول أي كلام وبتخبط، وبعدين عيطت وقالت إنها سرقتني، لكن لسه ما اعترفتش بأماكن الحاجة".

وأشارت شيرين أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي، واستطاعت المباحث أن تكشف لغز السرقة في 48 ساعة تقريبًا، موجهة لهم الشكر على الجهد الذي بذلوه ومتمنية أن تستعيد مصوغاتها، مضيفة "تعلمت درسًا من الحادث لن أنساه، توبة إني أمنح أي شخص الأمان بعد ذلك، ومصوغاتي عند عودتها سيكون مكانها البنك".

شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهور على مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها: "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، "اللص الذي أحبه"، "غاضبون وغاضبات"، كما شاركت في بطولة أفلام "سواق الهانم"، "أمير الظلام"، "النوم في العسل".