تراند اليوم : عثر عليها مذبوحة وعارية داخل شقتها.. متسابقة في ملكات جمال روسيا...

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، إيكاترينا ، 24 عامًا التي دربت كطبيب أمراض جلدية وممارس في مجال الصحة الجنسية ، قد قتلت بعد أن شقّت حنجرتها في شقتها في موسكو.
و ذكرت الشرطة أن المتسابقة فى مسابقة ملكات الجمال قد تعرضت لعدة طعانات متفرقة بجسدها.
وعثرت الشرطة الروسية على جسد إيكاترينا محشورا داخل حقيبة فى شقتها التي استأجرتها في شارع بيريفا بموسكو ، ما دفع إلى إجراء تحقيق شامل في جريمة قتلها.
يذكر أن إيكاترينا كانت متنافسة في مسابقة ملكة الجمال في موسكو، بالإضافة إلى تأهلها من جامعة بيروجوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية.
وكان لدى الضحية المقتولة حساب شخصي عبر انستجرام به 80 ألف متابع ، حيث عملت في المجال الطبي في مستشفى بمدينة موسكو.