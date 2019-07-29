تداول عدد من متابعى مواقع التواصل الاجتماعى صورة للإعلامية فجر السعيد داخل العناية المركزة بعد إصابتها بنزيف حاد. وكانت السعيد قد دخلت غرفة العمليات فى مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية “تحويل مسار” وبعد العملية بيومين أصيبت بمضاعفات من العملية . ووفقاً لوسائل إعلامية ، فقد تعرضت إلى نزيف داخلي حاد وتوقف قلبها أثناء إجراء العملية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول صورة للكويتية “فجر السعيد” في العناية المركزة.. والكشف عن سبب العملية التي أجريت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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