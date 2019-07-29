أمح الدولي يشارك في أول الأعمال السينمائية

أكد أمح الدولي المشجع المشهور للنادي الأهلي أنه سيشارك في أولى أدواره السينمائية مع الفنان علي ربيع، في فيلمه الجديد.

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في بطولة مسلسله "فكرة بمليون جنية"، وهو من تأليف أمين جمال، و

إخراج وائل إحسان، و بطولة كل من صابرين، صلاح عبد الله، طارق عبد العزيز، وليد فواز، كريم عفيفي، سهر الصايغ، مايان السيد، ولاء الشريف.