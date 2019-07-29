الارشيف / فن ومشاهير

أمح الدولي يشارك في أول الأعمال السينمائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أمح الدولي المشجع المشهور للنادي الأهلي أنه سيشارك في أولى أدواره السينمائية مع الفنان علي ربيع، في فيلمه الجديد.

 

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك مؤخراً في بطولة مسلسله "فكرة بمليون جنية"، وهو من تأليف أمين جمال، و

إخراج وائل إحسان، و بطولة كل من صابرين، صلاح عبد الله، طارق عبد العزيز، وليد فواز، كريم عفيفي، سهر الصايغ، مايان السيد، ولاء الشريف.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمح الدولي يشارك في أول الأعمال السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا