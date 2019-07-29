بالفيديو.. مصطفى حجاج يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد

طرح الفنان مصطفى حجاج، ثاني أغاني ألبومه المقبل بعنوان "جرح بعد جرح"، عبر قناة أن جيه ميوزك بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و توزيع أسامة عبد الهادي. ميوزك بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و توزيع أسامة عبد الهادي. يذكر أن الفنان مصطفى حجاج يستعد لطرحه بعنوان "هتزهزه"، والمقرر طرحه قريباً في صيف 2019 بالأسواق.

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