آخرهم شيرين سيف النصر.. مشاهير تعرضت منازلهم للسرقة

وقعت الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر ضحية خيانة صديقة عمرها، التي سرقت مشغولات ذهبية من شقتها، وقامت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي بالتوصل لملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات والفحص وتقرير المعمل الجنائي، ومعاينة مسرح الجريمة، عدم وجود كسر في باب شقة الفنانة شيرين سيف النصر، أو في خزينة المجوهرات، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارف الفنانة، وعلى ذلك بدأ رجال المباحث في البحث في قائمة علاقات الفنانة، ومن يتردد عليها باستمرار، لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة الفنانة "إحسان.ك".

وبإجراء مزيد من التحريات، ومطابقة أقوال الشهود والمبلغين، تأكدت التحريات من أن وراء الواقعة "إحسان.ك" صديقة الفنانة، وأنها استغلت حصولها فى وقت سابق على مفتاح غرفة الفنانة، وثقة الأخيرة فيها، نظرًا لصداقتهم التى أمتدت عبر سنوات طويلة، وتمكنت

من سرقة المشغولات الذهبية والألماظ الخاص بها.

وبعد تحريات عدة، وبالعرض على اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمة اللبيسة الخاصة بالفنانة، تبلغ من العمر 48 سنة، وانطلقت مأمورية استهدفت محل إقامتها، وأمكن ضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة.

وأرشدت اللبيسة، عن المسروقات عبارة عن غويشة، وإنسيال، واحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

جثة في منزل النني

وفي واقعة أخرى، تفاجأت عائلة اللاعب المصري الدولي محمد النني، بعدما عثرت على جثة، داخل منزل اللاعب في مصر، وفق ما قالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأكدت الصحيفة، أن والد النني عٌثر على جثة في منزل ابنه في المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، ون والد النجم المصري

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عثر على الجثة في فناء المنزل الذي لا يزال قيد الإنشاء، قبل أن يسارع بإبلاغ الشرطة.

وقال ناصر النني، والد الاعب، إن الجثة هي لأحد اللصوص الذين يحاولون سرقة الأسلاك الكهربائية من المنازل، وانتهى به المطاف ميتًا في المنزل بعد تعرضه لصعقة كهربائية.

سرقة ألماس من لقاء الخميسي

وفي 2014، تعرضت شقة الفنانة لقاء الخميسي إلى السرقة، في شهر أبريل، وسرعان ما تقدمت النجمة بلاغ لقسم شرطة الدقي، تتهم خلاله خادمتها بسرقة 3 خواتم ألماس من شقتها.

واستغلت الخادمة تواجد الخميسي في عملها، لتحطم الدولاب وتحصل على الخواتم الثلاثة، وعلمت الفنانة بعد عودتها من عملها بالسرقة وتقدمت بالبلاغ فورًا.

سرقة منزل أصالة في التجمع

وتعرضت فيلا المخرج طارق العريان، في عام 2017، وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، في التجمع الخامس، للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 70 ألف جنيه.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين واتضح أنهم يعملون بفيلا العريان.

منزل فيفي عبده في مصر القديمة

كما تعرضت الفنانة فيفي عبده، لسرقة منزلها في مصر القديمة.

وتقدمت فيفي بشكوى للنيابة تتهم فيها خادمتها الفلبينية، بسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات.