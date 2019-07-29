الخميس..أصالة تشارك في مهرجان صلالة السياحي

أعلنت الفنانة أصالة عن حفلها الغنائي في مهرجان صلالة السياحي، المقامة فعالياته في سلطنة عمان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق1 أغسطس، على مسرح المروج، على أن يذاع الحفل مباشرة على تليفزيون سلطنة عمان.
وفي سياق فني آخر تستعد أصالة لطرح ألبومها الجديد"في قربك" في الفترةالصيفية المقبلة، بعد ألومها الأخير "مهتمة بالتفاصيل" الذي طرح عام 2017، ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا ونسبة استماع عالية على مختلف تطبيقات الأغاني وموقع الفيديهات الشهير "يوتيوب".
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