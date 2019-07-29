في الموسم الخامس من THE VOICE.. حماقي في توليفة موسيقية نادرة مع سميرة سعيد

في مزيج فني فريد من نوعه، أتى به برنامج المواهب الغنائية الشهير "the voice" ليعلن رسمياً بالأمس عن انضمام الفنانة سميرة سعيد بجانب الفنان محمد حماقي في موسمه الخامس لهذا العام، على أن يبدأ تصوير البرنامج في شهر أغسطس القادم، ليعرض في الربع الأخير من عام 2019.

حملت اللجنة الجديدة بعض التغييرات في لجنة التحكيم حيث انضم إليها الفنان راغب علامة بدلاً من الفنان عاصي الحلاني، وجاءت الديفا سميرة سعيد بدلاً من الفنانة إليسا.

وتأتي مشاركة سميرة سعيد مع حماقي الذي يشارك في البرنامج للمرة الثانية بعد نجاح بصمته في الموسم الرابع من البرنامج الذي شهد مشاركته الأولية في البرنامج، وتميزت بإبراز خلفية أكاديمية كبيرة لايستهان بها في الموسيقى، وشخصيته الهادئة التي تتخللها خفة الظل وروح الصداقة التي جمعته بأعضاء فريقه وأعضاء اللجنة.

وتميز فريقه بالمزج بين عدة جنسيات موسيقية مختلفة منها المغربي والجزائري والأجنبي والسوداني والخليجي والمصري، مما جعله فريق غنائي كامل الأنواع واللهجات، محاط بـ حالة فنية متكاملة الأركان من الناحية الأكاديمية والغنائية، التي أضافها حماقي له

من خلال عمله الأكاديمي مع أعضاء فريقه ومرافقته لهم بـ استمرار في أوقات التدريبات ، ولم يترك بصمة المعلم مع أعضاء فريقه فحسب، بل أضاف إليها روح الصداقة والأخوة التي برزت في كواليس التدريبات ماقبل يوم العرض بالإضافة إلى أوقات المرح التي جمعته بفريقه.

وبالرغم من فرق العمر الموسيقي بينهما، يشترك حماقي وسميرة في قاعدة فنية متشابهة ، من حيث التجديد والتطوير الدائم في أسلوبهما الموسيقي، والبحث الدائم عن كل ماهو جديد في الغناء، تميزهما عن باقي الأنواع الموسيقية الموجودة، بلون فني مختلف وخارج عن المألوف، في ظل النسخ المتكررة والمتهالكة من الموسيقي والغناء تجعل المستمع متعطشا لما هو مختلف وجديد، ليرتوي بأعمالهم الغنائية المتكاملة الآتية من أساس موسيقي كبير، وعمل وجهد ومثابرة حول كل مايدور في عالم الموسيقى.

ومن المتوقع في الإصدار الخامس من البرنامج لهذا العام إضافة جرعة موسيقية من نوع مختلف

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التي ستقوم بها سميرة سعيد لما لها من إرث موسيقي وغنائي ضخم، تجعل الجمهور ينتظر مافي جعبتها الذهبية من الناحية الأكاديمية، فكما تعودنا على طفرة سميرة الغنائية على مدار أكثر من 50 عام، لتأتي لجمهورها بركائزها وأسسها الموسيقية التي جعلت منها "سميرة سعيد" وتستمر بنجاحها طوال هذه الفترة دون أي اسقاطات فنية تقلل من تاريخها.

ولم تكن هذه التجربة التحكيمية الأولى لسميرة، فقد سبق لها وان انضمت للجنة تحكيم برنامج "صوت الحياة" عام 2012، بمشاركة الملحن الكبير حلمي بكر، والفنان هاني شاكر،واقتصر على المواهب الغنائية المصرية فقط، وكان قد عُرض عليها الاشتراك في برنامج THE VOICE في نفس العام، ولكن أوضحت سميرة في تصريحات سابقة أنه "لم يحدث نصيب".

أتى الإعلان عن كواليس الموسم الجديد من خلال "مازن حايك" المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات MBC عن بدء النسخة الخامسة من البرنامج، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وانتهى الموسم الرابع من THE VOICE بفوز الفنانة العراقية دموع من فريق الفنانة أحلام، بعد فترة تنافسية طوال حلقات البرنامج بين الفرق الأربعة "محمد حماقي، عاصي الحلاني، إليسا، أحلام"، لننتظر في هذا الموسم توليفة موسيقية جديدة من جانب أعضاء لجنة التحكيم الجدد "سميرة سعيد، راغب علامة"والمزيج الفني الجديد الذي يحملانه "سميرة سعيد وحماقي" لاجتماعهم سوياً للمرة الاولى على طاولة تحكيم واحدة.