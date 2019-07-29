أحمد مصطفى يكشف تعاونه مع صولا

كشف الملحن أحمد مصطفى تعاونه مع المطربة السورية أصالة نصري، ضمن ألبومها الغنائي الجديد "في قربك" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف قاسم، تسجيل وميكس وماستر هاني محروس. تسجيل وميكس وماستر هاني محروس. كان أحمد مصطفى قد أعلن مؤخرًا عن مشاركته بأغنية ضمن ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه"، من كلمات مصطفي حسن، توزيع هاني ربيع.

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