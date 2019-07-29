يوم أن قتلوا الغناء تبدأعامها الثالث بدقيقة حداد على روح الفيشاوي

تعود اليوم علي مسرح "الطليعة" بالعتبة للعام الثالث مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" تأليف محمود جمال وإخراج تامر كرم، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال العامين السابقين ووصلت إيرادتها إلي أكثر من مليوني جنيه.
كما حققت جائزة أفضل عرض وأفضل إخراج وموسيقيوإضاءة وديكور في دورة المهرجان القومي للمسرح عام ٢٠١٧ م، ومن المتوقع أن يتهافت عليها الجمهور بمجرد بداية عرضها ويرجع هذا السبب أنه بمجرد إعلان صفحة المسرحية عن عودتها شهدت حالة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي تود الحضور فورا للمسرحية.
من جانبه أعلن تامر كرم، مخرج مسرحية "الملك لير" ومخرج العرض، أن "يوم أن قتلوا الغناء" تمثل له حالة خاصة وأنه يكون في قمة سعادته أثناء عرض المسرحية، ووجه الشكر لرئيس البيت الفني إسماعيل مختار والمخرج شادي سرور مدير مسرح الطليعة علي حماسهم لاستمرار العرض للسنة الثالثة.
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