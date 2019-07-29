شاهد.. أحمد الفيشاوي يروج للجزء الثاني من ولاد رزق

حاول الفنان أحمد الفيشاوي تخطي حزنه علي وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والتركيز علي فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، حيث روج له من خلال بوستر الفيلم الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

يشار إلي أن الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، وعدد كبير ضيوف الشرف، من بينهم غادة عادل، خالد الصاوي،

إياد نصار، باسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال67 عامًا، وتلقي أحمد الفيشاوي عزاء والده بالأمس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.