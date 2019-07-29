15 مليونًا.. إيرادات الجزء الثاني من الفيل الأزرق في شباك التذاكر

وصلت إيرادات الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، حتى الآن أكثر من 15 مليون جنيه، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائي يوم الخميس الماضي، ليخوض المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل أسبوعين من بدء موسم عيد الأضحى السينمائي.



تبدأ أحداث الفيلم بعد 5 سنوات من

أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة 8 غرب حريم، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليعاود الاستعانه بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه، والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، بالإضافة لعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎​

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، يُعد رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، من بعد تعاونهما خلال "الفيل ‏اﻷزرق الجزء الأول، اﻷصليين، تراب الماس".