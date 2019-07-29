نشر الفنان مصطفى قمر استفتاء غنائيا مع جمهوره، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وأتى الاستفتاء عن اختيار الجمهور للأغنية المفترض طرحها الفترة المقبلة حيث سأل قائلاً:"حاعلن دلوقتي عن أسماء 3 أغاني اختاروا من الاسم اللي يعجبكم عايزين تسمعوا جزء منها وانا هانزلهالكوا بعد بكرة بإذن الله "باب موارب-حبيبك اللي تحبه- نفس السيناريو" مستنى الفوتينج بتاعكم". حيث سأل قائلاً:"حاعلن دلوقتي عن أسماء 3 أغاني اختاروا من الاسم اللي يعجبكم عايزين تسمعوا جزء منها وانا هانزلهالكوا بعد بكرة بإذن الله "باب موارب-حبيبك اللي تحبه- نفس السيناريو" مستنى الفوتينج بتاعكم". يذكر أن مصطفى قد طرح برومو دعائي قصير من أغنية "س من الناس" كدعاية لألبومه الجديد "ضحكت ليا" المتوقع طرحه خلال الفترة الصيفية المقبلة، ليعود إلى جمهوره بعد انقطاع دام لسنوات.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرح ألبومه.. مصطفى قمر يصدر أغنية جديدة من اختيار الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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