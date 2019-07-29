برغم الخلافات بينهما.. The Voice يجمع أحلام وراغب علامة من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شبكة “MBC” عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب The Voice خلال شهر أغسطس المقبل، على أن يعرض خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

كما كشفت الشبكة عن تعديلات في أعضاء لجنة التحكيم، بحيث يستمر محمد حماقي وأحلام في لجنة تحكيم البرنامج، وينضم إليهما هذا العام الفنان راغب علامة والفنانة سميرة سعيد، وذلك بدلا من الفنانة إليسا والفنان عاصي الحلاني.

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وبذلك يجمع برنامج The Voice بين أحلام وراغب علامة مجددا، بعد الخلافات الكثيرة التي وقعت بينهما خلال اشتراكهما في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol على مدار عدة مواسم.

وبمجرد الإعلان عن اسميهما ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بدأ الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة بينهما حاليا، وعما إذا كانا قد تجاوزا الخلافات بينهما، أم أنهما سيعودان للمشاجرات العلنية من جديد.

يُذكر أنه كانت هناك الكثير من الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة منذ اشتراكهما سويًا في برنامج «أراب أيدول»، وصرح راغب بأنه لا يوجد انسجام بينهما، وأنه كان لابد أن يترك البرنامج.