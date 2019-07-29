سر غضب أحمد عز في عزاء فاروق الفيشاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري أحمد عز، بنوبة غضب شديدة خلال مشاركته في عزاء الفنان المصري فاروق الفيشاوي، والذي أقيم مساء أمس الأحد بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد عز، فوجئ خلال العزاء بتجمع عدد كبير من الشباب لالتقاط سيلفي معه، ولكنه رفض طلبهم وانفعل عليهم لتكرار ذلك الطلب أكثر من مرة، كما واجه الفنانين محمد إمام، وعلي ربيع نفس الأمر، وكان لكل منهما نفس رد فعل عز.

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وكانت عائلة الفنان فاروق الفيشاوي، قد منعت التصوير داخل قاعة العزاء، واستعانت بأكثر من رجل حراسة حتى لا يشهد العزاء مشادات أو مشاجرات كما حدث بالجنازة، حيث دخل نجله أحمد في خلاف حاد مع الصحفيين وتشاجر معهم.

وشارك في العزاء عدد كبير من النجوم حضور العزاء عدد كبير من الفنانين منهم أشرف زكي، وهادي الجيار، ورانيا فريد شوقي، ودنيا عبدالعزيز، وإلهام شاهين.

وحضر أيضا الإعلامي وائل الإبراشي، وعلاء مرسي، وكمال أبو رية، وعماد رشاد، وإيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ودلال عبدالعزيز، الإعلامية هالة سرحان.