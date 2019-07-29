أناقة ليلى طاهر في أحدث ظهور لها رغم كبر سنها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية والفنانة المصرية هند رضا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها برفقة الفنانة الكبيرة ليلى طاهر.

الصورة تم التقاطها لهما خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، وظهرت الفنانة ليلى طاهر بكامل أناقتها التي عهدها الجمهور، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات جمهروها الذي أشاد بجمالها وأناقتها.

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يذكر أن أخر ظهور للفنانة ليلى طاهر، كان خلال حفل تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.

الفنانة المصرية قالت خلال الندوة التي أقيمت على هامش تكريمها بالمهرجان، إنها خاضت تجربة الإنتاج الفني من خلال المسرح والتليفزيون، حيث أنتجت عملين مسرحيين، و4 مسلسلات تليفزيونية، مؤكدة أن هذه التجربة تسببت لها في خسارة مادية كبيرة، حيث أنها لم تكن لديها الخبرة الكافية في هذا المجال فتم استغلالها.

وعن بداياتها الفنية، قالت إن تقديمها لمسرحية هاملت علي خشبة المسرح القومي كانت محطة هامة جدا بالنسبة لها، خاصة لوقوفها أمام الفنان الكبير حمدي غيث في هذا العرض، ومن بعده بدأت العمل في السينما ثم في التليفزيون.