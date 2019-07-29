خاص.. أهلي جدة يقدم عرضا لضم محمود علاء مدافع الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسل نادي أهلي جدة السعودي، عرضا رسميا لمسؤولي الزمالك المصري، يطلب من خلاله الحصول على خدمات المدافع الدولي محمود علاء، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحسب مراسل "العين الرياضية" داخل نادي الزمالك، عرض مسؤولو أهلي جدة استعارة اللاعب مقابل مليون ونصف المليون دولار خلال الفترة الحالية، بخلاف راتب اللاعب.

ومن جانبه، أكد محمود علاء، في تصريح خاص لـ"العين الرياضية"، أنه يرحب بخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.

واستدرك اللاعب "لكن قرار رحيلي من عدمه في يد مجلس إدارة نادي الزمالك فقط".

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ويرتبط اللاعب بعقد مع الزمالك ينتهي بعد موسمين، ولا يحق له الرحيل دون موافقة إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقدم علاء مستوى مميزا مع الزمالك على مدار الموسم الحالي، وقاد الفريق للتتويج بلقبي كأس الكونفدرالية والسوبر "المصري السعودي"، ووصافة الدوري الممتاز.

واختير علاء لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019، وحجز مقعدا في التشكيلة الأساسية بجوار أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، قبل الخروج من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة بهدف من جنوب أفريقيا.