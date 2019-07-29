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محمد رمضان يعلن عن مفاجأة لجمهوره في كاليفورنيا

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القاهرة - لايف ستايل

  أعلن محمد رمضان عن موعد حفلته الغنائية بالولايات المتحدة الامريكية والمقرر لها ان تقام في شهر أغسطس المقبل.

ونشر " محمد رمضان " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: " في الواقع، أنا سعيد جدًا لأني سأشجع جماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا انتظرني في الأول من أغسطس في حدث السنوي في بيفرلي هيلز # كاليفورنيا ".

يذكر أن كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، حقق 50 مليون مشاهدة فى 10 أيام منذ طرحه على موقع يوتيوب.

"إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد لمجرد باللهجة المغربية، فيما يغني محمد رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني الذي صور الكليب في فرنسا.

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