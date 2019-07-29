شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جنائى ورفع بصمات ومعاينة لجريمة قتل فى فيلا خالد سليم بـ "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان خالد سليم عدد من مشاهده اليوم الاثنين فى مسلسل "بلا دليل" الذى يقوم ببطولته مع الفنانة درة فى ديكور فيلا بالهرم، وتجمع المشاهد بينه وبين أحمد كرارة الذى يجسد دور ضابط شرطة يدعى"رامز الكردى"، وتضمن المشاهد بعملية البحث الجنائى ومعاينة مكان جريمة قتل تمت داخل الفيلا ورفع البصمات خلال الأحداث.

وتجسد درة شخصية عازفة آلة "هارب"، متزوجة من النجم خالد سليم خلال الأحداث، الذى تعتمد على الإثارة والتشويق، حيث تضرب الأزمات والمشاكل والصعاب حياة درة وخالد سليم، وتنقلب الأحداث رأساً على عقب.

مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وآخرون.