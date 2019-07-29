من أين انتقت إيفا لونجوريا وإيزابيل مونير ملابسهما بعرض فيلمهما فى لوس أنجلوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعت أمس نجمات فيلم " Dora & The Lost City of Gold " على الظهور بإطلالات أنيقة وخاطفة للأنظار وذلك خلال حضورهن العرض الأول للعمل الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية . فقد اختارت إيفا لونجوريا أن تظهر بفستان ذى تصميم مثير بإحدى درجات اللون الاصفر، والفستان من تصميم دار أزياء " Vitor Zerbinato" . في حين اختارت النجمة الشابة ايزابيل مونير أن تتألق بفستان باللون الابيض من مجموعة تصميمات " Rodarte " بينما حمل حذائها توقيع دار أزياء " Stuart Weitzman " . تدور أحداث الفيلم حول " درة " و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم .

ايفا لونجوريا (1) Advertisements

ايفا لونجوريا (2)

قبل عرض الفيلم (4)

قبل عرض الفيلم

قبل عرض الفيلم (6)

قبل عرض الفيلم (8)

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