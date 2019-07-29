شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة 29 عاما..التون جون يحتفل بتوقفه عن تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي السير ألتون جون، بمرور 29 عام علي تعافيه و توقفه تماما عن تعاطي المخدرات بعد أن قضي فترات طويلة يعاني من الاضطرابات والمشاكل بسبب الكوكايين، وهو الخبر الذي تناقلته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "جاست جيرد" و "radaronline".

وأكد التون جون عبر صفحته الشخصية على "انستجرام" أن قبل 29 عام كان رجل مكسور، شكرا لجميع الأشخاص الذين ساعدوني في رحلتي عبر "الرصانة" أنا ممتن لكم جدا وإلى الأبد " .