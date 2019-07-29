- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة 29 عاما..التون جون يحتفل بتوقفه عن تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم العالمي السير ألتون جون، بمرور 29 عام علي تعافيه و توقفه تماما عن تعاطي المخدرات بعد أن قضي فترات طويلة يعاني من الاضطرابات والمشاكل بسبب الكوكايين، وهو الخبر الذي تناقلته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "جاست جيرد" و "radaronline".
وأكد التون جون عبر صفحته الشخصية على "انستجرام" أن قبل 29 عام كان رجل مكسور، شكرا لجميع الأشخاص الذين ساعدوني في رحلتي عبر "الرصانة" أنا ممتن لكم جدا وإلى الأبد " .
التون جون يحتفل بتوقفة عن تناول المخدرات منذ 29 عام
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة 29 عاما..التون جون يحتفل بتوقفه عن تعاطى المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.