شكرا لقرائتكم خبر عن صور..هيدي كلوم تستمتع بإجازة رومانسية في كابري مع توم كوليتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم تقضي أجمل أيام حياتها بقصة حبها مع توم كوليتزوالتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تركز عليها وسائل الاعلام .حيث قضت هيدي ذات الـ ( 46 عام ) إجازة ممتعة مع توم كوليتز في كابري بإيطاليا، وكان بصحبة كلوم اطفالها لكن لم يظهروا بالصورالتي التقطتها مصوري " البابارتزي " لهيدي وصديقها ونشرها عدد من المواقع الفنية وأبرزها " جاست جيرد " .

هيدي كلوم هيدي كلوم

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