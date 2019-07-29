فيديو.. "جرج بعد جرح" ثانى أغنيات مصطفى حجاج من ألبوم "هتزهزه"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى حجاج ثانى أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "جرج بعد جرح" وذلك عبر يوتيوب، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.

ألبوم "هتزهزه" استغرف مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية اليوم بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

وطرح حجاج مؤخرا كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.