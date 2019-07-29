شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تتذكر حديث فاروق الفيشاوي عنها فى فيديو: "بحبك وهتوحشنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الفنانة جميلة عوض، تعيش حالة من الحزن، على رحيل النجم فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا الخميس الماضى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

ونشرت جميلة عوض، مقطع فيديو للفنان الراحل فاروق الفيشاوى وحديثه عن جمال ورقة الفنانة جميلة عوض.

وكتبت جميلة على الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، مكنتش بقدر انزل الفيديو لأن مفيش كلام هقوله هيكون بقيمته وأنا أصغر بكتير من أني أتكلم عنه بطلب منكم تقروا له الفاتحة وتدعو له ربنا يرحمه وينور قبره بنحبك وهتوحشنا".

Advertisements

وأقيم أمس الأحد عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوى، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء، لمساندة ابنه أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفى.