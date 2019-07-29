شاهد.. السعودية شمس: “اتزوج 6 و 7 و 8 وين المشكل؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 29 يوليو 2019 05:48 مساءً - تحدثت الفنانة السعودية “شمس الاسطورة” عن حياتها الخاصة وعن عدد المرات التي تزوجت فيها ووصلت إلى الخمسة.

الفنانة المحجبة، ردت بصراحة على سؤال المذيعة عن عدد الرجال في حياتها، وقالت: ” وليش هم يتزوجون اثنين وثلاثة وهذه مسيار وهذه عالطريق ليه حتى احنا مثلهم”.

وتابعت المغنية الشهيرة باحيائها للأعراس، أنها ستتزوج مرة جديدة ولن تتوقف قائلة: “مافي مشكلة اتزوج السادس والسابع والثامن وين المشكلة عادي”.

تصريحات “شمس الاسطورة” عرضتها لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، الذين طالبوها بالتوبة وإحترام حجابها وعمرها على الأقل.