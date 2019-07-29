مفيدة شيحة تنشر صورة حديثة مع ابنتها الشابة.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مفيدة ظهرت في الصورة برفقة ابنتها، وعلقت على الصورة وكتبت: «مع ابنتي الجميلة، الساحل الشمالي، مصيف»، وكشفت الصورة عن قوة الشبه بينهما.

المذيعة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أكد على الشبه الكبير بينها وبين ابنتها، وعبر عن إعجابه بالصورة، كما علقت الفنانة لقاء الخميسي وكتبت: «ما شاء الله جميلة زيك».

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وكشفت مفيدة عن أول صورة لابنتها منة منذ 3 أعوام، وذلك احتفالا بتخرجها، وأصيب الجمهور بالدهشة وقتها بعد أن شاهد ابنتها الشابة.

المذيعة المصرية قد كشفت منذ فترة عن عمرها وقالت إنها في الـ 48 من عمرها، وتعتبر العمر مجرد رقم، ونشرت صورة لها من داخل الجيم، وقالت إنها فخورة أنها تستطيع أن تعيش بشكل شبابي وطبيعي.

وقد أثارت الفنانة جدلا أيضا بعدما قالت إنها ترفض أن تقوم ابنتها بعد الزواج بخدمة والدة زوجها، وقالت إنها لن تسمح بذلك، وأكدت أن ابنتها تفكر مثلها.