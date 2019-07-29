محمد ممدوح يكشف سبب مشاكل النطق لديه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد ممدوح، عن شخصيته التي قدمها في مسلسل “قابيل”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي والصعوبات التي واجهها فيها.

محمد ممدوح، قال إن شخصيته في مسلسل “قابيل”، تعتبر من أكثر الشخصيات التي أثرت فيه ووجد صعوبة في التغلب عليها.

وعن مشكلة الصوت ومخارج الألفاظ التي أثيرت مؤخرا حوله قال خلال لقائه في برنامج “عيشها بإنرجي”، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”: “أنا عندي مشكلة في الصوت وبعالجها حاليا لكن أزمة رمضان اللي فات كانت بسبب مشكلة في هندسة الصوت في مسلسل قابيل”.

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مسلسل “قابيل”، يعد من أنجح المسلسلات التي عرضت في السباق الرمضاني الماضي، وذلك لاعتماده على قصة بوليسية لتعقب أحد المجرمين بشكل جديد.

مسلسل “قابيل”، يشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وغيرهم من النجوم الشباب.

من ناحية أخرى يعرض لمحمد ممدوح، في سباق عيد الأضحى المقبل فيلم “ولاد رزق 2”، يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وسيد رجب، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، و اخراج طارق العريان.