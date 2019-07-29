أول ظهور للفنانة سلوى محمد علي مع زوجها بعد أزمتة الصحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، على لمشاركة في عزاء والدة الفنانة عزة بابع، والذي أقيم في مسجد عمرو مكرم.

وظهرت سلوى محمد علي، برفقة زوجها المخرج المسرحي محسن حلمي، في أول ظهور له بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها ودخل على أثرها للمستشفى خلال الفترة الماضية.

المخرج المسرحي ظهرت عليه ملامح المرض بشكل كبير، خاصة في صعوبة تحركه ومساندة زوجته له.

Advertisements

وشارك في العزاء عدد من النجوم ومنهم ميرفت أمين، وإلهام شاهين، وصفاء الطوخي، وسامح الصريطي، وعهدي صادق، وسلوى محمد علي، وخالد سرحان، وأشرف سيف، وهند عاكف، والمطرب أحمد جوهر، وهشام المليجي، وغيرهم من النجوم.

وكان المخرج المسرحي محسن حلمي، قد عاني من أزمة صحية شديدة في شهر يونيو الماضي نقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

يذكر أن أخر أعمال سلوى محمد علي، كان مسلسل «أرض النفاق»، وشاركت فيه إلى بجانب الفنان محمد هنيدي، و هنا شيحة، ومحمد محمود،و دلال عبدالعزيز، وهاجر الشرنوبى، ومحمد ثروت، ومحمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل.

كم شاركت في مسلسل “طايع” من تأليف محمد دياب، وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة “ماجنوم” للمنتج رامي إمام، ومن بطولة عمرو يوسف، وعمرو عبدالجليل، وأحمد عبدالله محمود، وإخراج عمرو سلامة.