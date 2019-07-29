ريم أحمد تظهر برفقة والدتها للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريم أحمد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بأول صورة لها برفقة والدتها.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لها أن يحفظها الله، بينما قال البعض أنه يرى أن والدتها هي الفنانة سعاد نصر، ووالدها هو الفنان محمد صبحي، وذلك في إشارة إلى مسلسل “يوميات ونيس”.

يذكر أن أخر أعمال ريم أحمد، هي مسرحية “علاء الدين والمصباح السحري”، والتي عرضتها مع زوجها الفنان والمخرج مجدي خليفة.

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كما أن ريم أحمد، تواصل تقديم حلقات رقص “الزومبا” التي اشتهرت بها، وتشارك في تقديم برنامج “ست الحسن” عبر قناة on e .

الفنانة ريم أحمد تزوجت من طه خليفة بعد قصة حب، وكان حفل الزفاف في مطلع عام 2018، وحضر الحفل عدد من الفنانين.

وشارك زوجها الفنان طه خليفة في إخراج حفل افتتاح قمم أمم إفريقيا والتي أقيمت في مصر، خلال الأيام الماضية وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة على مستوى العالم العربي والأوربي.