نوال الكويتية تحيي حفل غنائي كبير في لندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد المطربة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة البريطانية لندن، وذلك يوم السبت 17 أغسطس المقبل، علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، في حضورعدد كبير من محبي وعشاقي النجمة الشهيرة .

وعلى جانب أخر، نشر الملحن مشعل العروج مجموعة صور جمعته بزوجته الفنانة نوال الكويتية، خلال استجمامهما على شاطيء البحر.

نوال ظهرت في الصور، التي نشرها زوجها، على خاصية “ستوري” على موقع “إنستجرام”، بإطلالة بسيطة، ودون ان تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها.

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جمهور الفنانة الكويتية عبروا عن إعجابهم الشديد بصور نوال مع زوجها على شاطئ البحر، وأثنوا على إطلالتها البسيطة، وتمنوا لهما أجازة سعيدة.

وكانت الفنانة الكويتية نوال قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد مع إحدى شركات العطور العربية، استعداداً لإطلاق عطر يحمل اسمها.

وكانت نوال الكويتية و المٌلقبة بـ ” قيثارة الخليج ” بدأت مسيرتها الفنية عام 1984 و قدمت عدد من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها :” مثل النسيم ” و ” أكو مثلك ” و” انا زعلت ” و” قد ما حبيت” و” عيون الناس ” وغيرهم .