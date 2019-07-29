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متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غيابٍ دام أكثر من شهر عن المنشورات على تطبيق الصور إنستغرام، أطلّت الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني من جديد في “ستوري” أشعل مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاءت إطلالة وفاء الكيلاني هذه المرّة مختلفة، فاستعرضت وشمها على كتفها، بفستانٍ برتقالي اللون ونظاراتٍ شمسيّة، بعكس إطلالاتها الكلاسيكيّة السابقة.
وتساءل بعض روّاد الإنترنت عن تفاصيل العبارة الّتي وشمتها وفاء الكيلاني على كتفها والّتي عجزوا عن قراءتها بوضوح.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تفاجئ الجمهور بوشمٍ على كتفها – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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