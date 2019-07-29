نائب أردني يشن هجومًا على ديانا كرزون بسبب فستانها لمهرجان جرش

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة الأردنية ديانا كرزون ضجّة كبيرة في الساعات الأخيرة بسبب فستان ارتدته لمهرجان جرش، اعتبره البعض فاضحاً. وقد انتقد الأردنيون إطلالة كرزون ووصفوا الفستان بالشفاف على الرغم من أنّه مبطّن بقماش بلون البشرة. ولام البعض المسؤولين على مهرجان جرش لأنهم سمحوا لديانا بالظهور بهذا الفستان. وفي هذا السياق، هاجم النائب الأردني صالح العرموطي حكومة بلاده خلال كلمته في الجلسة الصباحية لمجلس النواب يوم الأحد بالقول “إحدى المغنيات ظهرت شبه عارية في إحدى الحفلات بمهرجان جرش، والحكومة لم تحرك ساكنًا”، واعتبر العرموطي أن ما فعلته يعتبر خرقاً للقيم الاردنية.

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