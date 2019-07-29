أحلام تحظر أصالة على “تويتر” والجمهور يدعم موقفها

متابعة بتجـــــــــــرد: أثنت النجمة الإماراتيّة أحلام على تغريدة الفنانة السوريّة أصالة نصري، بعدما نشرت الأخيرة أمنيات بشفاء الإعلاميّة الكويتيّة فجر السعيد رغم الخلاف بينهما.

فكتبت أحلام لأصالة “هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك، انت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي. شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك”.

إلا أن ردّ اصالة على أحلام الشامسي قد أشعل تويتر، فكتبت “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة؟ يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريباً ربع قرن. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.

بعد ردّ أصالة، حذفت أحلام تغريدتها، وأوضحت السبب لإحدى المتابعات بالقول “مسحت البوست لأني تحسفت أني أصلاً كتبته. ما أدري إن الحقد واصله مراحلها الأخيرة. عرفتي ليش يا حثالة ويا ليت ترفعين علي قضية عشان أشوف وجهك الجزمة، ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله”.

كما أعلنت أحلام أنها حظرت اصالة على تويتر بالقول “ومطربتكم بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة”، فأكد كثر أنه كان على أحلام حظر أصالة منذ فترة لا يستهان بها خاصةً أن الأخيرة بحسب قولهم لا تبادلها المحبّة نفسها.