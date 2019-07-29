مايا دياب تكشف عن مفاجأة سارة لجمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: تصوّر النجمة اللبنانية مايا دياب فيديو كليب خاص بأغنية جديدة في منطقة “الهرمل”، وهي منطقة بعيدة عن العاصمة بيروت وتقع في محافظة بعلبك في لبنان.

وكشفت مايا دياب عن انشغالها بتصوير العمل من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية “الستوري” من خلال حسابها على موقع “إنستجرام”، وهي في طريقها إلى موقع التصوير.

وأشارت مايا دياب في أحد الفيديوهات إلى أن الأغنية الجديدة هي باللهجة المصرية وستبصر النور قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادت به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.