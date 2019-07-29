كولين تريفورو يستعد لتصوير الجزء الثالث من سلسلة المغامرة " جوريسك ورلد"



يستعد المخرج كولين تريفورو، لتصوير الجزء الثالث من سلسلة المغامرة والخيال العلمي "Jurassic World 3" تمهيدًا لعرضه في يونيو 2021 بصالات السينما العالمية.



وخلال لقاء صحفي، قال مخرج الفيلم إنه يجري العمل على سيناريو التتمة المرتقبة، مضيفًا أنه سيكون احتفالًا ضخمًا بالامتياز الأصلي للسلسلة الكلاسيكية، نافيًا الشائعات المتداولة عن أن هذا الجزء سيكون الأخير في السلسلة.



جدير بالذكر أن الجزء الثاني صدر العام الثاني وحمل اسم "Jurassic World: Fallen Kingdom" وبلغت إيراداته في شباك التذاكر العالمي مليار و309 ملايين جنيه، بميزانية إنتاجية قدرت بـ 170 مليون دولار تقريبا.

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