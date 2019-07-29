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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حضور سباق خيل..ملابس كريستي جالاشر من Galvan بـ 965 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف المذيعة البريطانية كريستي جالاشر أنها تبحث دائما عن الإطلالة الرائعة و الخاطفة للأنظار و خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحضورالاحتفاليات الكبري.
حضرت أمس كريستي جالاشر ذات الـ ( 43 عام ) سباق للخيول اقيم في انجلترا، وقد استطاعت أن تخطف الاضواء بين الكثيرمن الحضور، و كانت كريستي مرتديه " jumpsuit " من الجلد باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Galvan " والذي تفضله الكثيرمن النجمات، ووصل سعر التصميم الي 965 جنيه استرليني .
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