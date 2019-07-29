شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاي يحاول تجاوز أحزانه علي فراق والده ويرّوج لـ "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفنان أحمد الفيشاوي، أحزانه جنبا على فراق والده النجم الكبير فاروق الفيشاوى الذى رحل يوم الخميس الماضى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان وحاول أحمد التغلب على أحزانه من خلال الترويج لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 8 أغسطس.

واكتفى " الفيشاوى" بنشر صورة للبوستر الرسمى للفيلم، عبر حسابه "إنستجرام"، ولم يعلق عليه، وانهالت تعليقات متابعيه التى تنوعت بين التهنئة وبين تقديم العزاء فى والده الراحل، وهنأته الفنانة إيمى سالم قائلة: " مبروك".

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"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

كما أقيم أمس الأحد عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء، لمساندة ابنه أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفى، ورحل عن عالمنا النجم فاروق الفيشاوى الخميس الماضى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.