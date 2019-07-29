شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تغرد "وقت المصالح تجيك الكلاب مشتاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السوشيال ميديا حاليا من أقوى طرق التواصل بين المشاهير والجمهور، وأسرعها أيضا فى الإجابة ومعرفة ردود الأفعال، ويعتبر تويتر من أكثر المواقع التى يستخدمها الكثيرين لتوضيح أمر أو للتعبيرعن رأى شخصى فى قضية ما.

وغردت بلقيس اليوم عبر حسابها الشخصى وكتبت: " وقت المصالح تجيك الكلاب مشتاقة "، وتركت الجمهور فى حيرة من شأن هذه التغريدة.

لا أحد يعرف من كانت تقصد، وهل غضبها بشأن أمرداخل الوسط الفنى أم بعيدا عنه، كعادتها اكتفت بالتعبيرعن الغضب واختارت أن تترك الرأى للجمهور، وجاءت نسبة كبيرة من التعليقات توافقها الرأى بشكل عام.

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وفى الحقيقة لم تكن هذه المرة التى تستخدم فيها بلقيس هذا الأسلوب فى انتقاد أمر ما، فهى من بين حين لآخر تغرد وتثير الجدل لكنها لا تجيب وتكتفى بكلماتها للتعبير فقط دون إعطاء مجال للوقوع فى الخطأ.

أسلوب يعبر عن ذكاء شخصيتها ولا يقل هذا الذكاء فى اختيار أعمالها، فهى دائما تحرص على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بشكل يتناسب مع الجمهور وثقافة مجتمعنا العربى.

يذكرأن " لا تعليق" هو آخر عمل تم طرحه لها على طريقة الفيديو كليب والذى تخطى حاجز 1.5 مليون مشاهدة فى يوتيوب من كلمات: رامى العبودى، ألحان: على صابر وتوزيع: نور هاشم.