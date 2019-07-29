شكرا لقرائتكم خبر عن أنا هتجوز تانى.. أجرأ تصريحات لـ ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى في "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت النجمة ياسمين عبد العزيز مفاجأة من العيار الثقيل، خلال استضافتها فى حلقة برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى، ومقررعرضها أول أيام عيد الأضحى المقبل، حيث أعلنت ياسمين عن نيتها "الزواج" مرة أخرى، وذلك عندما وجهت منى الشاذلى سؤال قائلة" بتفكرى تتجوزى تانى"، فردت ياسمين "طبعا هتجوز تانى"، وذلك على خلفية الاعلان عن طلاقها الفترة الماضية.

وفتحت ياسمين قلبها وتحدثت عن أعمالها الفنية، خصوصا مسلسلها الأخير "لآخر نفس"، والذى عرض فى رمضان الماضى، محققا نجاحا جماهيرياً كبيرا، من إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى، كما تحدثت ياسمين عن علاقتها بأصدقائها أحمد حلمى والسقا ومنى زكى وكريم عبد العزيز، وأخرون، وتصريحات أخرى لأول مرة.

Advertisements

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت أخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، واحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى .