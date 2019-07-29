شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفير أنيستون في حالة حزن شديد بعد وفاة كلبتها "دوللى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة جينفير انيستون وزوجها السابق جاستن ثيرو حالة حزن بسبب وفاة كلبتهما "دوللي"، حيث، حيث قاما بلف جثمان الكلبة ببطانية من اللون الأبيض مع نثر الورود وإشعال البخور. يذكر أن جنيفر أنيستون يعرض لها بدور العرض العرض فليمها الجديد " Murder Mystery " . Advertisements تدور أحداث " Murder Mystery " حول شرطي من نيويورك يذهب بصحبه زوجته في لعطلة في أوربا من أجل اعادة الحب والرومانسية لحياتهما الزوجية، إلا أن الأحداث تنقلب تماما ويتحول الأمر للعيش بلحظات رعب وخوف، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم جنيفر أنيستون و آدم ساندلر ولوك ايفانس وجون كاني وهيلان كاردونا وغيرهم .

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