شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مى نور الشريف ترد على تداول شات مفبرك لها يسىء لـ فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الأخيرة صورة من محادثة لـ مى نور الشريف عبرمواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص، تسئ للنجم الراحل فاروق الفيشاوى، وظهرت فوراً مى نور الشريف فى فيديو لها عبر استورى الخاص بها على "انستجرام"، تنفى فيه هذا الكلام، في إشارة منها إن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

وأكدت مى نور الشريف: "الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".

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ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.

وأقيم عزاء الراحل فاروق الفيشاوى مساء أمس الأحد بمسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد، وحضره عدد كبير من الذين قاموا بتقديم واجب للعزاي لنجليه أحمد وعمر والفنانة سمية الألفي .