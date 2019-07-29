شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد من عزاء الفنان فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس الأحد عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء، لمساندة ابنه أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفى.

وشهد العزاء غياب الزعيم عادل إمام، وعوض غيابه نجليه المخرج رامى إمام والنجم محمد إمام، وكان النجمين الكبيرين قد اجتمعا سوياً فى عدد كبير من الأفلام أبرزها فيلم "حنفى الأبهة وفيلم "المشبوه" حتى أخر مسلسلاته كانت مع فاروق الفيشاوى حيث ظهرالأخير كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية".

ورغم مشاركة النجمة نادية الجندي فى الجنازة وإنهيارها إلا أنها تغيبت عن العزاء، وعبرت عن حزنها الشديد لفراق صديقها، ونشرت صور لمجموعة من أفيشات الأفلام التى قدمتها معه علي انستجرام، أبرزها فيلم "الباطنية"، و"وامرأة هزت عرش مصر"، و"حكمت فهمى"، و"الإرهاب"، و"48 ساعة فى اسرائيل"، و"الشطار"، وغيرها من الأفلام.

وظهرأيضاً شقيق الراحل فاروق الفيشاوى فى أول ظهور له، حيث لم يعرفه الجمهورمن قبل، لتلقيه العزاء من أصدقاء شقيقه النجم الكبيرالراحل بجانب أحمد الفيشاوى، كما شاهد الجمهور للمرة الأولى عمرفاروق الفيشاوى وهو الشقيق الأصغر لـ أحمد الفيشاوى.





وحرص النجوم : أحمد السقا، ودرة، طارق علام، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، عزت العلايلي، علاء مرسي، مجدي كامل، روبي، إيمان العاصي، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ومحمد أبو داوود، نضال الشافعي، لبلبة، إسعاد يونس، إنجي المقدم، صابرين، مني ممدوح، محمد عبد الحافظ، أحمد حلاوة، أحمد سلامة، المخرج عمرو محمود ياسين، يحيى الفخراني، أحمد عز، عمرو سعد، صفاء أبو السعود، نبيلة عبيد، خالد زكي، محمد رجب، المخرج رامى إمام، أشرف عبد الباقي، صبري عبد المنعم، أروي جودة، أحمد آدم، عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، رياض الخولي، أحمد زاهر، إدوارد، محمد لطفى، والمخرج جلال الشرقاوي.

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كما حضر العزاء أيضاً ليلي علوي، آيتن عامر، محمد إمام، المخرج طارق العريان، جمال عبد الناصر، أحمد فلوكس، صلاح عبد الله، رانيا محمود ياسين، سهير المرشدي، رشوان توفيق، رجاء الجداوي، نجوي فؤاد، بوسي وابنتها مي نور الشربف، حمدي الوزيري، شريف باهر، لقاء سويدان، شعبان عبد الرحيم، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، المؤلف وحيد حامد، المخرج مجدي الهواري.

كما حضر، الفنان محمد صبحي، نبيل الحلفاوي، ريهام عبد الغفور، شهيرة، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هند عبد الحليم، المخرج أحمد صقر، دنيا عبد العزيز، كمال أبو رية، أحمد السعدني، الشيخ محمود ياسين التهامي، أحمد فهمي.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قرابة عام مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.







