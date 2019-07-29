شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يفتح النار علي نيكول سنوكي.. تشرب الخمر أثناء إرضاع مولودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت من جديد النجمة العالمية نيكول سنوكي بوليزي لإثارة الجدل عبر الـ " social media " .

بعدما نشرت نيكول سنوكي بوليزي ذات الـ 31 عام علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة انتقدها الكثيرين وكأنها تسئ لـ " الأمومة " .

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ظهرت نيكول سنوكي بوليزي وهي ترضع مولودها "انجلو" البالغ من العمر شهرين، وفي نفس الوقت كانت ممسكة بكأس من الخمر وما يظهرمدي استهتار سنوكي التي تثير الجدل عادة في أي إطلالة لها .

و كانت من أبرز التعليقات التي انتقدت سلوك نيكول: " من المفترض إلا تشربي الخموروانتي ترضعي طفلك " كما جاء تعليق آخرمن إحدي الفتيات التي أكدت انها ستبلغ عنها ليأخذوا أطفالها وإعطائهم لأشخاص يتحملون المسئولية .