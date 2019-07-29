زوجة كريم فهمي تكشف عن حملها بصور من "الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، عن حملها من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، أثناء تواجدها بصحبة زوجها في الساحل الشمالي.
وظهرت "دانيا" في الصور بصحبة صديقاتها وزوجها، مرتدية فستانًا واسعًا باللون الأخضر.
يذكر أن كريم فهمي يستكمل حاليًا تصوير أحدث أفلامه "ديدو"، ويشاركه البطولة أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني.
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