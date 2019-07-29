جنيفر لوبيز: "مستنياكم في حفلتي في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أنا مستنياكم في حفلتي في مصر" بهذه الكلمات التي قالتها النجمة العالمية جنيفر لوبيز باللهجة المصرية، تحدثت عن مشاعرها قبل إحياء حفلها المرتقب يوم 9 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

جنيفر في حوار أجراه معها منظم الحفل رجل الأعمال اللبناني رابح مقبل، قالت "أنا متحمسة للغاية للحفل لأنني لم أذهب من قبل إلى مصر".

وأضافت "هي ليست مجرد حفلة؛ لأنها تناسب عيد ميلادي، ويمكن للجمهور توقع حفلٍ ضخمٍ وأنا متحمسة لها للغاية لمشاركته لأول مرة مع المعجبين في مصر".

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جنيفر قالت كذلك: "ابني متحمس جدًا للذهاب إلى مصر، ولا يتوقف عن القول أريد الذهاب، فوعدته بالقدوم إن لم يكن هناك دراسة، علينا فقط الانتظار لمعرفة ميعاد بداية المدارس، وأنا أيضا متحمسة لهذه الزيارة لأنها ستكون تجربة جديدة لي وللمعجبين، فأنا لم أرهم من قبل، وهذه أول مرة نتقابل".

وعن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، قالت: "لا يمكنني الاستمتاع بالبلد عندما أذهب هناك للعمل، يمكنني فقط الاستمتاع عندما أذهب في الإجازة، وهذا لا يحدث في كثير من الأحيان، وأتمنى رؤية الأهرام، يود الجميع رؤيتها، أليس كذلك"

جنيفر التي تصل إلى مصر يوم 8 أغسطس، قبل يوم واحد من حفلها وتغادرها باليوم التالي، اختتمت حوارها بالقول: "أعتقد أن هذه ستكون أفضل حفلة بالجولة"، وبناءً على طلب مقبل، أكملت بالمصرية "أنا مستنياكم في حفلتي في مصر