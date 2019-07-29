9 سبتمبر.. انطلاق مؤتمر "يورومني مصر" عن التحول الرقمي في القطاع المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الشركة المنظمة لمؤتمر يورومني في مصر، إنه سيتم عقد نسخة المؤتمر لعام 2019 في القاهرة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، في شكل جديد وبمشاركة متحدثين جدد وطرح أفكار جديدة تتعلق بموضوع رئيسي هو "كيف سيغير التحول الرقمي شكل القطاع المالي في مصر".

وأضافت الشركة أن مؤتمر يورومني هذا العام سيركز على التغيرات التي يشهدها القطاع المالي عالمياً ومحلياً، كما يناقش قدرة التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الحديثة على تغيير القطاع المالي والمعاملات المالية بصورة غير مسبوقة.

وذكرت أن مؤتمر هذا العام سيتناو أيضا مدى أهمية الثورة الرقمية الحديثة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري، مع استعراض الأساليب والإجراءات التي تكفل للاقتصاد المصري تحقيق النجاح في إطار النظام المالي العالمي الجديد، والذي يعتمد على المعلومات ونظم الاتصال المتطورة.

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وسيحاول المؤتمر هذا العام الإجابة على عدد من الأسئلة منها سؤال عن آفاق تطور القطاع المصرفي والقطاع المالي في مصر، وسؤال عن استراتيجية التكنولوجيا المالية التي ستنال اقبالاً أكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسؤال عن أهم التوجهات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو مستقبلاً، وفقا للبيان.

ومن بين هذه الأسئلة أيضا سؤال عن كيف يمكن للمُشرّعين ملاحقة تلك التطورات التكنولوجية، وسؤال عن أساليب التمويل وبدائل الاستثمار المتاحة، وسؤال عن كيف يمكن للشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية الحديثة أن تصنع الفارق على المستوى المجتمعي في مصر، بحسب الشركة المنظمة للمؤتمر.

وأشارت الشركة إلى أن حضور المؤتمر سيلتقون مع مجموعة من الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك، والشمول المالي، والمشروعات الناشئة، والاستثمار للإجابة على تلك التساؤلات، ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية.