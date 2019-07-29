بالصور.. إصابة أورتيجا بجرح في الساق بعد سقوط المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور تكشف إصابة مطرب المهرجانات أورتيجا في الساق بعد سقوط جزء من أرضية المسرح أثناء إحيائه حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى.
ونُقل أورتيجا إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستلزم الجرح عددًا من الغرز، وقرر الأطباء احتجازه بالمستشفى للعلاج.
كما تم عمل تقرير طبي بالواقعة وتحرير محضر ضد الفندق لعدم تأمين المسرح.
يذكر أن آخر أعمال الثنائي أوكا وأورتيجا، كانت غناء تتر مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، الذي عرض في رمضان الماضي.
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