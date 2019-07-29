بالصور| سارة الشامي تشارك في حملة للتبرع بالملابس قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تشارك الفنانة الشابة سارة الشامي في حملة للتبرع بالملابس تحمل اسم "انضموا إلى شيري هذا العيد"، تستمر حتى عيد الأضحى المُقبل. والتقطت سارة عدة صور مع القائمين على المبادرة، لتشجيع الجمهور على التبرّع بالملابس للفئات المحتاجة. وتستلهم حملة التبرعات "انضموا إلى شيري هذا العيد"، الفكرة من مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، إنتاج منصة Viu الأصلية. وتمارس بطلة المسلسل، التي تلعب دورها سارة عملاً تجارياً وتبيع عبر موقع الكتروني بالمزاد تشكيلة فساتين كبيرة تعود لوالدتها الراحلة كانت قد ارتدتها مجموعة من نجمات السينما المصرية.

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