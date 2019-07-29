بإطلالة صيفية" .. روجينا في أحدث جلسة تصوير على البحر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال قضائها الأجازة الصيفية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "روجينا" في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، وهي تجلس على الشاطئ مرتدية فستان صيفي أبيض، تستمتع بوقتها على البحر، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن الفنانة روجينا ظهرت ضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم، الذي عُرض رمضان الماضي.