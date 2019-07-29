محمد العدل يعيد نشر أبيات لصلاح عبدالله يشيد فيها بـ"الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعاد المنتج محمد العدل، نشر أبيات قديمة للفنان صلاح عبدالله، كتبها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قبل عامين تقريبًا، احتفالًا بفوز النادي الأهلي في إحدى المباريات.

ويقول عبدالله في منشوره "يا قلعة ياحمرا تستاهلي.. ومن قلبي مبروك يا أهلي.. ياريت يا مصرنا نحبك بروح فانلة الأهلي"، مختتمًا كلماته بالإشارة إلى أنه "زملكاوي فخور بأهله".

وكتب العدل في تعليقه على المنشور القديم، بعد إعادة نشره عبر حسابه الشخصي بنفس الموقع "عمكم صلاح عبدالله.. ولسه الكلام يا عم صلاح".

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وكان النادي الأهلي فاز على فريق نادي الزمالك في مباراة أقيمت مساء أمس الأحد 28 يوليو، بهدف نظيف أحرزه علي معلول ضمن الدوري المصري.

جدير بالذكر أن المنتج محمد العدل ينتمي لعائلة العدل المعروف عنها تعصبها لنادي الزمالك، بينما يشجع هو النادي الأهلي.